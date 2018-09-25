Модрич рассказал о вдохновляющем его футболисте

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Лука Модрич, который стал лучшим игроком мира минувшего сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА), рассказал, что на его игру большое влияние оказал бывший капитан хорватской национальной команды Звонимир Бобан, который стал для него примером для подражания, передает ТАСС.

«В этот особенный момент я хочу отметить моего футбольного идола — капитана сборной Хорватии 1998 года, которая завоевала бронзу на чемпионате мира во Франции. Он был главным, кто вдохновлял меня.

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Та команда заставила нас поверить, что мы можем достигнуть чего-то большого в России. Надеюсь, что и следующие поколения смогут добиться наших результатов», - заявил Модрич.

Ранее сообщалось, что Модрич признан лучшим игроком года по версии ФИФА.