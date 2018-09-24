Месси не прибудет в Лондон на церемонию вручения наград ФИФА

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, аргентинец по личным причинам не сможет прибыть на мероприятие, которое состоится в Лондоне 24 сентября. Месси попал в число номинантов на приз Ференца Пушкаша, который вручается за самый красивый гол сезона.

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За приз лучшего игрока 2018 года претендуют нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Ранее сообщалось, что Роналду не поедет в столицу Великобритании на церемонию вручения наград ФИФА.