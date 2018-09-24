Месси не прибудет в Лондон на церемонию вручения наград ФИФА
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, аргентинец по личным причинам не сможет прибыть на мероприятие, которое состоится в Лондоне 24 сентября. Месси попал в число номинантов на приз Ференца Пушкаша, который вручается за самый красивый гол сезона.
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За приз лучшего игрока 2018 года претендуют нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, а также полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.
Ранее сообщалось, что Роналду не поедет в столицу Великобритании на церемонию вручения наград ФИФА.