Гол Ригони на 91-й минуте принес «Аталанте» ничью в матче с «Миланом»

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«Милан» упустил победу над «Аталантой» в матче 5-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на миланском стадионе «Сан-Сиро» и завершилась вничью со счетом 2:2.

На 2-й минуте встречи счет в матче открыл нападающий «россонери» Гонсало Игуаин. Во втором тайме коллективу из Бергамо удалось вернуть равенство в игре благодаря голу Алехандро Гомеса, однако уже спустя семь минут миланцы вновь вышли вперед усилиями Джакомо Бонавентуры. На 91-й минуте вырвал ничью для «Аталанты» экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони.

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Ранее сообщалось, что «Рома» сенсационно проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии.

Футбол. Чемпионат Италии. 5-й тур

«Милан» (Милан) — «Аталанта» (Бергамо) — 2:2

Голы: 1:0 — Игуаин, 2; 1:1 — Гомес, 54; 2:1 — Бонавентура, 61; 2:2 — Ригони, 90+1.