<img src="//img.gazeta.ru/files3/391/11892391/RIAN_5607818.HR-pic905-895x505-15130.jpg">

Россиянин Сергей Шубенков номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы 2018 года, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), также номинированы Карстен Вархольм (Норвегия, 400 м/б), Томас Рёлер (Германия, копьё), Войцех Новицкий (Польша, молот), Кевин Майер (Франция, многоборье), Якоб Ингебригцен (Норвегия, бег), Михал Харатык (Польша, ядро), Рамиль Гулиев (Турция, спринт), Андрюс Гуджюс (Литва, диск), Арман Дюплантис (Швеция, шест).

Реклама

Шубенков стал победителем финала «Бриллиантовой лиги» в забеге на 110 метров с барьером. На его счету семь лучших результатов сезона-2018 в мире.

Ранее сообщалось, что россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в 2018 году.