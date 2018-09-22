«Атлетико» переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в матче пятого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Хетафе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Тома Лемар, также мяч в свои ворота забил Давид Сория.
Реклама
На 67-й минуте с поля был удален Иван Алехо.
В следующем туре «Атлетико» примет «Уэску», а «Хетафе» на выезде сыграет с «Алавесом».
Испания. Примера. 5-й тур
«Хетафе» (Хетафе) — «Атлетико» (Мадрид) --0:2
Голы: 0:1 — Сория, 14 (автогол); 0:2 — Лемар, 60
Удаления: Алехо, 67 — нет