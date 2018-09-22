«Атлетико» переиграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

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Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в матче пятого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Хетафе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Тома Лемар, также мяч в свои ворота забил Давид Сория.

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На 67-й минуте с поля был удален Иван Алехо.

В следующем туре «Атлетико» примет «Уэску», а «Хетафе» на выезде сыграет с «Алавесом».

Испания. Примера. 5-й тур

«Хетафе» (Хетафе) — «Атлетико» (Мадрид) --0:2

Голы: 0:1 — Сория, 14 (автогол); 0:2 — Лемар, 60

Удаления: Алехо, 67 — нет