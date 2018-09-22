Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в 2018 году

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Европейская легкоатлетическая ассоциация опубликовала список спортсменок, которые номинированы на звание легкоатлетки Европы в 2018 году. Среди претендентов оказалась прыгунья в высоту, россиянка Мария Ласицкене, сообщает «Советский спорт».

Также на звание лучшей легкоатлетки 2018 года претендую испанка Мария Перес (спортивная ходьба), британка Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции), гречанка Екатерини Стефаниди (прыжки с шестом), представительница Хорватии Сандра Перкович (метание диска), голландца Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции), бельгийка Нафиссату Тиам (многоборье), представительница Польши Анита Влодарчик (метание молота), британка Лора Мьюр (бег на средние и длинные дистанции), представительница Германии Кристин Хуссонг (метание копья).

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В 2018 году Мария Ласицкене завоевала золото на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме, взяла золото на чемпионате Европы в Берлине и стала обладательницей золотой медали на Континентальном кубке в Остраве.

Ранее сообщалось, что президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин положительно оценивает результаты российских спортсменов в текущем сезоне.