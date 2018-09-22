Черышев поделился ожиданиями от матча с «Вильярреалом»

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Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев поделился ожиданиями от матча пятого тура Ла Лиги с «Вильярреалом», передает «Советский спорт».

«Валенсии» нужно атаковать и добиться столь желанной победы в чемпионате Испании, которой все ждут. Нет лучшего способа одержать первую победу в сезоне, чем в воскресном дерби с «Вильярреалом», — сказал Черышев в интервью пресс-службе клуба.

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Напомним, что на данный момент «Валенсия» набрала лишь три очка в сезоне. За четыре прошедших тура команда Марселино Гарсии Тораля трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

Россиянин Черышев перешел в «Валенсию» из «Вильярреала» этим летом на правах аренды и готов сыграть против своего бывшего клуба.

Напомним, что ранее Всемирное антидопинговое агентство объявило, что подозревает Черышева в применении допинга.