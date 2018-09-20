«Зенит» не смог обыграть «Копенгаген» в матче Лиги Европы
«Зенит» упустил победу над «Копенгагеном» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась со счетом 1:1.
На 44-й минуте игры счет открыл полузащитник сине-бело-голубых Роберт Мак, нанесший точный удар в левую «девятку» ворот соперника. Однако на 63-й минуте встречи счет на табло сравнял нападающий датчан Пьерос Сотириу, отличившийся с передачи хавбека Виктора Фишера.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее сообщалось, что «Спартак» в Лиге Европы уступил «Рапиду».
Футбол. Лига Европы. 1-й тур
«Копенгаген» (Копенгаген, Дания) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 1:1
Голы: 0:1 — Мак, 44; 1:1 — Сотириу, 63.