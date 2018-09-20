<img src="//img.gazeta.ru/files3/481/11724481/RIAN_3120739.HR-pic905-895x505-68502.jpg">

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на звание претендуют нападающий «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, форвард «Лиона» Набиль Фекир и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Реклама

Капитан каталонского клуба оформил хет-трик в матче против голландского ПСВ (4:0). Игрок «мерсисайдцев» отметился реализованным пенальти во встрече с «Пари Сен-Жермен». На счету Фекира забитый мяч и голевая передача в игре с «Манчестер Сити» (2:1), а Погба дважды поразил ворота швейцарского клуба «Янг Бойз» (3:0).

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» установил новый рекорд в еврокубках.