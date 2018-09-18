Глушаков прокомментировал информацию об отстранении от тренировок

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Хавбек столичного «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к отстранению от тренировок после того, как он лайкнул видеоролик актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры после поражения от грозненского «Ахмата» со счетом 1:2, сообщает «РИА Новости».

Сообщается также, что оба игрока, с высокой долей вероятности, не примут участия в первом матче красно-белых в текущем розыгрыше Лиги Европы против венского «Рапида».

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«Это цирк. Цирк», — лакончино оценил ситуацию Глушаков.

После того, как неосторожные действия футболистов стали известны широкой общественности, капитан «Спартака» Глушаков заявил, что его «одобрение» не связано с самим роликом актера и добавил, что «он не идиот, чтобы ставить лайки под постами с наездом на тренера». Ещенко же и вовсе убрал свой лайк с пресловутого поста Назарова.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» посмеялся над скандалом в «Спартаке» из-за стихотворения.