В РПЛ обеспокоены низкой посещаемостью матчей «Рубина» на «Казань-Арене»

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Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин прокомментировал необычайно низкую посещаемость домашних матчей казанского «Рубина», сообщает Sport24.

«Такая низкая посещаемость для Казани — просто нонсенс. Это нас тревожит, мы постоянно это обсуждаем. Думаем, что в ближайшее время что-то изменится в лучшую сторону. Клуб это тоже понимает и готов работать.

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Вопрос насчет посещаемости еще нужно адресовать коммерческой стороне «Рубина». Но «Рубин» от игры к игре становится интереснее. Думаю, это существенный фактор, который может повлиять на повышение посещаемости», — заявил функционер.

В нынешнем сезоне казанский клуб провел четыре матча на стадионе «Казань-Арена», вместимость которого составляет более 45 тысяч зрителей. Игра с «Краснодаром» собрала на трибунах 13884 человека, с санкт-петербургским «Зенитом» — 23840, с московским ЦСКА — 26531, а с красноярским «Енисеем» — 8903.

Ранее «Енисей» преподнес необычный подарок тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву.