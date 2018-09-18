Игрок «ПСЖ» отметил прогресс «Реала» после ухода Роналду

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Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес поделился мнением об изменениях в игре мадридского «Реала» после ухода из клуба нападающего Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

Бразилец отметил, что «сливочные» стали опаснее с уходом португальца.

«Реал» с уходом Криштиану играет в более командный футбол и стал немного хитрее, чем был до этого. Раньше все в атаке завершал Криштиану, сейчас же все немного опаснее. По крайней мере, с моим видением футбола и идеей этой игры. А я все-таки немного в этом понимаю.

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Теперь с «Реалом» будет нелегко справиться, они играют в командный футбол. Конечно, Криштиану – большая потеря для Мадрида. Но «Реал» – это «Реал», — приводит слова футболиста Marca.

33-летний Роналду этим летом покинул «королевский клуб» и стал игроком «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен приобрести «нового Роналду».