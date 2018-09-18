Легенда НБА отрекся от сравнений с Месси

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Легендарный баскетболист Ману Джинобили прокомментировал слова нападающего Лионеля Месси, в которых аргентинец назвал себя «Джинобили футбола», передает «Советский спорт».

Бывший лидер «Сан-Антонио Сперс» признался, что считает Месси лучшим футболистом мира, а его заявление считает «несправедливым».

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«Я думаю, что со стороны Месси это была просто любезность по отношению к ветерану, который завершает карьеру. Не стоит обращать внимание на это несправедливое заявление Месси. Он – лучший в мире, а я – один из многих в мире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)», — приводит слова Джинобили ESPN.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сравнили с Майклом Джорданом.