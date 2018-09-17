Теннисист Донской назвал судью придурком после поражения в Петербурге

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Российский теннисист Евгений Донской раскритиковал арбитра после поражения от словака Мартина Клижана в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге, передает «Матч ТВ».

Арбитр сделал игроку предупреждение за нецензурную брань, и Донской прокомментировал это решение.

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«Он придурок, мне кажется. Меня раздражает, когда с самого начала человек ведет себя так, будто он божище и знает все на свете. Я крикнул слово «блин». Если бы я крикнул другое слово, толпа и другие люди отреагировали бы иначе. Я не настолько дурак. Он объяснил это так: «Я думаю, что ты крикнул плохое слово». Я спросил: «А если я его не крикнул, почему ты мне делаешь предупреждение?» — «Сделать тебе предупреждение — единственный шанс оправдать мои мысли», — как я это понял с английского языка».

Донской добавил, что судьбе следовало проконсультироваться с линейными арбитрами, говорящими на русском языке, но вместо этого принял решение самостоятельно.

«Валерий Лутков работает здесь, он говорит на шести языках, в том числе на русском… Ты можешь узнать, ты можешь спросить! Когда линейный подсказывает, подходит к «вышечнику», делается предупреждение. А сейчас он просто сам решил сделать так. Не знаю, может, он слишком умный», — заключил теннисист.

Клижан обыграл Донского со счетом 6:4, 6:4, и россиянин покинул домашний турнир в первом же круге.