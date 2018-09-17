Министр спорта России объяснил переход велогонщицы в сборную Узбекистана

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал переход трехкратного призера Олимпийских игр, велогонщицы Ольги Забелинской, в сборную Узбекистана, передает газета «Известия».

«Случай Забелинской — отдельная история. Думаю, что он не связан с версией, которой она объяснила свой поступок. Ольга — взрослый человек, и она сама выбирает, как развивать свою карьеру. Отмечу, что она выдающаяся спортсменка, и я хочу пожелать ей только успеха.

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Напомню, что после Игр-2018 российской команде был возвращен флаг. Поэтому я надеюсь, что ситуация в Пхенчхане с недопуском наших спортсменов больше не произойдет. Минспорта и национальные федерации каждый день работают над этим», — заявил Колобков.

Ранее министр спорта Колобков рассказал, что будет с объектами ЧМ-2018.