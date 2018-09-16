Сборная России по футболу пригласила гимнасток Авериных на встречу
Футболисты сборной России готовы провести встречу с 11-кратными чемпионками мира по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными, сообщает «Советский спорт».
15 сентября сестры записали видеообращение, на котором попросили о встрече, чтобы сделать совместные фотографии и получить автографы футболистов. Видео в своем инстаграме опубликовала тележурналистка Мария Командная.
«С восьмого октября мы в Новогорске», — такой был получен ответ от официального аккаунта национальной сборной в социальной сети.
8 октября сборная России начнет подготовку к матчам Лиги наций. 11 октября команда Станислава Черчесова в Калининграде сыграет с Швецией, а 14 октября – в Сочи с Турцией.
Ранее российские гимнастки обратились к сборной России по футболу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сборная России, по футболу, привет! Артём Дзюба, Игорь Акинфеев, привет! Это вам послание от Ариши и Дины Авериных. Они мечтают сфотографироваться с вами в Новогорске! Если что, у девочек 11 золотых медалей на чемпионатах мира. Сейчас мы в Болгарии, где они выиграли ещё 5 золотых (одно из них — общее). Сфоткаетесь?! �� @teamrussia @artem.dzyuba @smolovfedor_10 @miranchuk @miranchuk__jr60 @alex_golovin17 @arishadina1998