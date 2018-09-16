Сборная России по футболу пригласила гимнасток Авериных на встречу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/441/11785441/RIAN_3182489.HR-pic905-895x505-48666.jpg">

Футболисты сборной России готовы провести встречу с 11-кратными чемпионками мира по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными, сообщает «Советский спорт».

15 сентября сестры записали видеообращение, на котором попросили о встрече, чтобы сделать совместные фотографии и получить автографы футболистов. Видео в своем инстаграме опубликовала тележурналистка Мария Командная.

Реклама

«С восьмого октября мы в Новогорске», — такой был получен ответ от официального аккаунта национальной сборной в социальной сети.

8 октября сборная России начнет подготовку к матчам Лиги наций. 11 октября команда Станислава Черчесова в Калининграде сыграет с Швецией, а 14 октября – в Сочи с Турцией.

Ранее российские гимнастки обратились к сборной России по футболу.