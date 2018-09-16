Поддержка Лукашенко не помогла сборной Белоруссии против России

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Капитан сборной Белоруссии по теннису Владимир Волчков рассказал, что глава государства Александр Лукашенко поддержал команду перед матчем Кубка Дэвиса против России, передает «РИА Новости».

По словам Волчкова, белорусский лидер пожелал спортсменам смелости и решительности.

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«Александр Григорьевич Лукашенко не пропускает матчи нашей сборной по теннису, когда мы играем дома. Перед такими играми он приходил в раздевалку, давал напутственное слово, и были классные матчи, выигрывали. Перед гостевым матчем с Россией нам из руководства Белорусской теннисной федерации передали его пожелания смелости и решительности. Мы понимаем, что нас любят и поддерживают.

Любо-дорого было смотреть каждый матч с Россией. Отличный, увлекательный теннис, сумасшедший накал. Такие матчи остаются в сердцах болельщиков. Мы соседи, братские народы, и мы все сердце оставили на корте в матче с Россией», — сказал Волчков.

В решающей встрече россиянин Даниил Медведев победил Егора Герасимова, что позволило России сохранить прописку в первой группе Кубка Дэвиса.

Ранее Лукашенко рассказал, почему не поехал с Владимиром Путиным на турнир по самбо.