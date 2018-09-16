Российский фигурист Гуменник выиграл юношеский Гран-при

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Российский фигурист Петр Гуменник стал победителем юниорского Гран-при в канадском Ричмонде, сообщает «Советский спорт».

15-летний россиянин в рамках произвольной программы набрал 150,35 балла. Второе место в произвольной программе занял американец Томоки Хиваташи (136,43 балла), а на третьей строчке расположился Адам Сяо Хим Фа из Франции (133,29 балла).

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После проходившей накануне короткой программы Гуменник находился лишь на четвертом месте (69,69 балла). Таким образом, за обе программы в сумме россиянин набрал 220,04 балла.

Ранее сообщалось, что ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова выиграла этап юниорского Гран-при.