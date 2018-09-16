WADA пояснило позицию по восстановлению РУСАДА‍

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объяснило свою позицию по вопросу рекомендации комитета по соответствию (CRC) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает «Советский спорт».

WADA прокомментировал «просочившуюся» в СМИ переписку с министром спорта России Павлом Колобковым. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации, WADA «не допустит потери прогресса РУСАДА».

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«Ничего нового в последнем просочившемся в прессу документе с перепиской WADA и Минспорта России нет.

Предложения, сделанные в письме, основаны на прагматизме и являются тонкими интерпретациями дорожной карты, чтобы довести дело до конца и не допустить, чтобы прогресс РУСАДА за последние два года под наблюдением WADA был потерян», — говорится в сообщении организации.

Также агентство обнародовало переписку своего президента Крэйга Риди, гендиректора WADA Оливье Ниггли и Колобкова.

Ранее сообщалось, что канадка Бекки Скотт ушла из WADA в знак протеста против восстановления РУСАДА.