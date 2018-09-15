«Монако» без Головина упустил победу в Тулузе

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«Монако» упустил победу над «Тулузой» в матче 5-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила в Тулузе и завершилась со счетом 1:1.

На 56-й минуте игры счет открыл бельгийский хавбек монегасков Юри Тилеманс, однако на 79-й минуте форвард Аарон Исека вырвал ничью для «Тулузы».

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Ранее сообщалось, что дебют Головина за «Монако» вновь откладывается.

Футбол. Чемпионат Франции. 5-й тур

«Тулуза» (Тулуза) — «Монако» (Монако) — 1:1

Голы: 0:1 — Тилеманс, 56; 1:1 — Исека, 79