Сборная РФ под руководством Ирины Винер-Усмановой выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в многоборье среди групп на чемпионате мира, который проходит в Болгарии, сообщает ТАСС.
Россиянки Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова по сумме двух упражнений опередили команду Италии на 1,475 баллов.
Для наших гимнасток эта медаль стала 11-ой на турнире. В активе российской сборной семь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.
Чемпионат мира завершится 16 сентября, когда группы разыграют медали в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Группы. Многоборье
1. Россия – 46,300.
2. Италия – 44,825.
3. Болгария – 42,050.
Ранее чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Аверины обратились к сборной России по футболу.