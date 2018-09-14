«Ак Барс» отыграл три шайбы и по буллитам обыграл «Салават Юлаев»

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«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся в Уфе и завершился в пользу подопечных Зинэтулы Билялетдинова со счетом 5:4, сообщает «Советский спорт».

Уфимцы вышли вперед еще в первом периоде – ворота гостей поразили Александр Кадейкин и Владимир Ткачев. Во втором игровом отрезке Линус Умарк довел преимущество «Салавата» до трех шайб, однако казанцы с помощью шайбы Артема Лукоянова сократил расставание. В концовке периода хозяева забросили четвертую шайбу стараниями Антона Бурдасова.

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Однако третий период прошел под тотальную диктовку казанцев. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова сумел трижды поразить ворота уфимцев после результативных бросков в исполнении Роба Клинкхаммера, Антона Ландера и Даниса Зарипова. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне команды из Казани — победный бросок на счету Александра Бурмистрова.

Ранее «Авангард» проиграл «Металлургу» и потерпел первое поражение в чемпионате КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:5 (2:0, 2:1, 0:3, 0:0, 0:1)

1:0 — Кадейкин (Семенов, Солодухин) — 09:42

2:0 — Ткачев (Хохряков, Основин) — 17:22 (5х4)

3:0 — Умарк (Кемппайнен) — 31:16 (5х4)

3:1 — Лукоянов (Михеев, Педан) — 34:29

4:1 — Бурдасов (Ларсен, Ткачев) — 39:57 (4х3)

4:2 — Клинкхаммер (Абросимов, Кара) — 47:56

4:3 — Ландер (Секач) — 51:42

4:4 — Зарипов (Постма) — 55:28

4:5 — Бурмистров — 65:00 (ПБ)