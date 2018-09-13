«Йокерит» проиграл впервые в сезоне КХЛ

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Санкт-петербургский СКА на своей площадке в овертайме одержал победу над финским «Йокеритом» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Авторами шайб у хозяев стали Николай Прохоркин (дубль), Артем Зуб и Патрик Херсли, забросивший решающую шайбу в овертайме. Отметим, что Зуб забил свой первый гол за питерский клуб. Для этого защитнику потребовалось 58 матчей.

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У финской команды отличились Пекка Йормакка, Никлас Йенсен и Сакари Маннинен. Две из трех шайб у финнов были заброшены в большинстве.

Этот успех стал третьем для СКА в последних пяти матчах. «Йокерит» проиграл впервые в текущем сезоне, прервав серию из четырех побед подряд, и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, опережая ярославский «Локомотив» на одно очко.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

1:0 — Прохоркин — 15:11

1:1 — Йормакка — 16:12 (бол.)

2:1 — Зуб — 21:32

2:2 — Йенсен — 23:35 (бол.)

3:2 — Прохоркин — 24:55

3:3 — Маннинен — 52:30

4:3 — Херсли — 63:50 (бол.)