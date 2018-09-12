Повздорившего с Кридом и Тимати Хабиба Нурмагомедова попросили чаще молчать

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Президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн в интервью «Газете.Ru» прокомментировал конфликт между бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати.

«Я в данном конфликте не придерживаюсь чьей-либо стороны, у каждого своя правда. Но хотелось бы сказать, что мнение таких людей как Хабиб очень важно для людей. И ему надо не всегда все комментировать. Что касается концерта Егора Крида, то на вкус и цвет товарища нет. Это же пользуется спросом. В общем, я бы посоветовал Нурмагомедову чаще воздерживаться от комментариев. Человек с таким именем должен высказать свое мнение осторожно. Я его не осуждаю, но все-таки лучше иногда промолчать».

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Также Финкельштейн оценил вероятность выхода Конора Макгрегора на бой с Хабибом за титул чемпиона UFC под песню Егора Крида.

«Вряд ли этой зайдет дальше шутки. Хотя всё может быть», — отметил он.

Напомним, на днях развернулся громкий конфликт между рэпером Тимати и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в связи с резкими высказываниями последнего об отмене концерта Егора Крида в Дагестане.