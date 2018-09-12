В сборной Чехии восхищены стадионом и болельщиками в Ростове-на-Дону
Защитник сборной Чехии Якуб Брабец поделился мнением о товарищеском матче с командой России, передает газета «Известия».
Встреча проходила на стадионе в Ростов-на-Дону и завершилась разгромной победой россиян со счетом 5:1.
«Стадион очень красивый, и болельщики проявили себя просто великолепно. Хотелось бы сказать, что для меня это был незабываемый опыт. Но глядя на счет, эту игру хочется поскорее забыть. Россия отлично реализовывала свои моменты, а мы много ошибались», — заявил Брабец.
Ранее сообщалось, что сборная России заставила игроков Чехии «опустить головы».