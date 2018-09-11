На Макгрегора подает в суд доведенный до психического расстройства боец UFC

<img src="//img.gazeta.ru/files3/277/11856277/RTX6BEAM-pic905-895x505-39239.jpg">

Боец смешанных единоборств Майкл Кьеза подал иск в отношении Конора Макгрегора за нападения на автобус Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает «Советский спорт».

30-летний ирландец напал на автобус организации в апреле 2018 года. В транспорте в этом время находились бойцы UFC, включая Кьезу. 30-летний легковес был вынужден сняться с турнира из-за полученных ран.

Реклама

По информации TMZ, Кьеза подал иск в суд Нью-Йорка, в котором заявил о том, что после нападения страдал тяжелым эмоциональным расстройством и психическим расстройством. Спортсмен считает, что из-за ирландца лишился значительной части своей зарплаты, поскольку был вынужден прервать выступления.

Ранее сообщалось, что Макгрегор нанес психологическую травму чемпионке UFC.