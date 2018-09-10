Франция обыграла Голландию и одержала первую победу в Лиге наций

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Сборная Франции одержала первую победу в Лиге наций УЕФА, обыграв команду Нидерландов в матче второго тура со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».

Автором первого гола стал французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отличившийся на 14-й минуте после передачи полузащитника Блеза Матюиди. В середине второго тайма Нидерланды сравняли счет благодаря точному удару форварда Райана Бабеля. Победу Франции принёс нападающий Оливье Жиру на 75-й минуте, по количеству голов за сборную обойдя тем самым легендарного Зинедина Зидана.

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В других матчах 2-го тура Лиги наций сборная Кипра на своем поле победила Словению (2:1), команда Гибралтара в гостях уступила Лихтенштейну (0:2).

Ранее Германия одержала волевую победу над командой из Перу.