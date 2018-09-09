Медведева отсела от экс-ученицы Тутберидзе на собрании фигуристов

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Во время общего собрания фигуристов после контрольных прокатов сборной России Евгения Медведева заняла место с бывшей ученицей Этери Тутберидзе Полиной Цурской, которая покинула именитого наставника в мае 2018 года, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Но, когда в зал вошли ее новый тренер Брайан Орсер и хореограф Дэвид Уилсон, спортсменка решила пересесть к канадским специалистам, несмотря на то что собрание уже началось.

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Немного побеспокоив уже усевшихся фигуристов, Медведева заняла место рядом со своим новым наставником прямо во время речи президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова

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