Татьяна Тарасова оценила выступление Медведевой и Загитовой
Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой во время контрольных прокатов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Женя, мне нравится то, что вы сделали с Брайаном Орсером. Я понимаю, что у вас было мало времени для того, чтобы побыть вместе, но мне уже нравится. Не буду говорить о твоих падениях в произвольной программе, понимаю, это начало. Девочкам, которые прошли Олимпиаду, сейчас физически тяжело прийти в себя после трудного сезона.
Алина, надо поработать над скольжением. Вы сделали очень хорошие программы, очень хорошие. Но куда-то ушло скольжение. Надо работать», — сказала Тарасова.
В Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые произвольные программы.
Ранее Этери Тутберидзе покинула трибуны во время выступления Медведевой.