Татьяна Тарасова оценила выступление Медведевой и Загитовой

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Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой во время контрольных прокатов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Женя, мне нравится то, что вы сделали с Брайаном Орсером. Я понимаю, что у вас было мало времени для того, чтобы побыть вместе, но мне уже нравится. Не буду говорить о твоих падениях в произвольной программе, понимаю, это начало. Девочкам, которые прошли Олимпиаду, сейчас физически тяжело прийти в себя после трудного сезона.

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Алина, надо поработать над скольжением. Вы сделали очень хорошие программы, очень хорошие. Но куда-то ушло скольжение. Надо работать», — сказала Тарасова.

В Москве прошли контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрировали свои новые произвольные программы.

Ранее Этери Тутберидзе покинула трибуны во время выступления Медведевой.