Тутберидзе покинула трибуны во время выступления Медведевой
Российский тренер Этери Тутберидзе покинула трибуны арены «Мегаспорт» во время выступления фигуристки Евгении Медведевой, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Сейчас в Москве проходят контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрируют свои новые произвольные программы.
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Тутберидзе работала вместе с Медведевой, однако после Олимпийских игр спортсменка приняла решение переехать в Канаду, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера.
Помимо Медведевой в контрольных прокатах принимает участие чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова.
Ранее олимпийский чемпион Федор Климов объявил о завершении карьеры.