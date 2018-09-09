Тутберидзе покинула трибуны во время выступления Медведевой

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Российский тренер Этери Тутберидзе покинула трибуны арены «Мегаспорт» во время выступления фигуристки Евгении Медведевой, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Сейчас в Москве проходят контрольные прокаты, на которых российские фигуристы демонстрируют свои новые произвольные программы.

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Тутберидзе работала вместе с Медведевой, однако после Олимпийских игр спортсменка приняла решение переехать в Канаду, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера.

Помимо Медведевой в контрольных прокатах принимает участие чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова.

Ранее олимпийский чемпион Федор Климов объявил о завершении карьеры.