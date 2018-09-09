Экс-игрок сборной Англии: Роналду стоял голым и говорил, что он красивее Месси

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Нападающий английского «Сток Сити» Питер Крауч в своей автобиографии рассказал историю о бывшем форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

«Рио Фердинанд рассказывал нам истории, как Роналду стоял голым перед зеркалом, проводил рукой по волосам и говорил: «Боже, какой я красивый!»

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Другие игроки «Юнайтед», пытаясь его разозлить, говорили: «Какая разница, Лео Месси все равно лучше, чем ты». Он пожимал плечами и улыбался: «Конечно. Но Месси не выглядит так, как я…» — приводит слова из автобиографии Крауча Daily Mail.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, трижды выигрывал с командой Английскую премьер-лигу (АПЛ), два раза — Кубок лиги. Помимо этого в список его трофеев с «Манчестер Юнайтед» входят Кубок и Суперкубок Англии, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира.

Ранее сборная Хорватии не смогла обыграть Португалию без Роналду.