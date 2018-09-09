«МЮ» не удалось перехватить Магуайра у «Лестера»

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Защитник сборной Англии Харри Магуайр подписал новый пятилетний контракт с «Лестером», сообщает Sport24 со ссылкой на официальный сайт «лис».

Срок соглашения рассчитан до июня 2023 года. В летнее трансферное окно приобрести Магуайра намеревался английский «Манчестер Юнайтед», однако попытка не увенчалась успехом.

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Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» летом 2017 года. За это время он провел 48 матчей, забил три мяча и сделал три результативное передачи.

В активе Магуайра 12 матчей и один мяч за сборную Англии, которая на чемпионате мира — 2018 в России заняла четвертое место.

Ранее сообщалось, что английский »Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с полузащитником сборной Франции Полем Погба.