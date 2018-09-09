СБР свободно позволит перейти Шумиловой в Молдавию

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Союз биатлонистов России (СБР) заявил, что позволить свободно перейти Екатерине Шумиловой в состав сборной Молдавии, сообщает ТАСС.

«По Шумиловой не вижу проблем, поскольку в нашу команду она уже не попадает, пусть еще побегает. Сейчас мы вернемся в Москву и на правлении рассмотрим этот вопрос. Я не думаю, что возникнут трудности, поскольку смысла в открытии карантина, запрете на выступление нет», - сказал глава организации Владимир Драчев, отметив, что СБР получил официальный запрос с просьбой одобрить переход.

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Федерация биатлона Молдавии отправила официальный запрос в адрес российской стороны с просьбой одобрить смену спортивного гражданства Екатерине Шумиловой, Павлу Магазееву, Анастасии Толмачевой и Алене Ладыгиной. Об их возможном переходе в сборную Молдавии стало известно в августе, когда первые трое выступили за новую страну на турнире по летнему биатлону в Польше.

«Я сам был в такой ситуации, поэтому в таком возрасте спокойно можно давать выступать», — добавил Грачев, который последние годы своей карьеры провел в составе сборной Белоруссии.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Шумилова выступала за Молдавию, не уведомив СБР.