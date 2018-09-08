Ученица Тутберидзе на этапе Гран-при выступила лучше мужчин

Российская фигуристка Александра Трусова показала наивысший результат на юниорском Гран-при в Литве среди и женщин, и мужчин, сообщает «Советский спорт».

Воспитанница Этери Тутберидзе получила 221,44 балла за короткую и произвольную программу, когда как у мужчин американец Эндрю Торгашев достиг отметки лишь в 201,63.

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Таким образом, 14-летняя россиянка набрала почти на 20 баллов больше.

Ранее сообщалось, что Трусова выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при.