СМИ: антидопинговое агентство Испании ведет расследование в отношении Черышева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/505/11943505/RIAN_5557127.HR-pic905-895x505-23123.jpg">

Антидопинговое агентство Испании ведет расследование в отношении полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, сообщает ТАСС.

По информации The Telegraph, это связано с заявлением отца футболиста Дмитрия Черышева. Он сказал, что его сыну какое-то время кололи гормон роста для ускорения процесса восстановления.

Реклама

Черышев-младший уже был опрошен и представителями российского антидопингового агентства по поводу заявления своего отца.

По данному случаю выступил и Российский футбольный союз (РФС), который заявил, что все игроки сборной России соблюдают антидопинговые правила: «Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой, которая не относится к запрещенным препаратам.

Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ».

Ранее сборная России по футболу обыграла Турцию в первом матче после ЧМ-2018.