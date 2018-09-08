СМИ: антидопинговое агентство Испании ведет расследование в отношении Черышева
Антидопинговое агентство Испании ведет расследование в отношении полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, сообщает ТАСС.
По информации The Telegraph, это связано с заявлением отца футболиста Дмитрия Черышева. Он сказал, что его сыну какое-то время кололи гормон роста для ускорения процесса восстановления.
Черышев-младший уже был опрошен и представителями российского антидопингового агентства по поводу заявления своего отца.
По данному случаю выступил и Российский футбольный союз (РФС), который заявил, что все игроки сборной России соблюдают антидопинговые правила: «Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой, которая не относится к запрещенным препаратам.
Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ».
Ранее сборная России по футболу обыграла Турцию в первом матче после ЧМ-2018.