Хавбек «Реала» считает, что и без Роналду команда будет бороться за первое место
Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос считает, что клуб остался прежним после ухода нападающего Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».
«У «Реала» всегда были замечательные игроки, такие как Роналдо, Кака... Криштиану ушел, но команда продолжает работать и бороться за первые места», — приводит слова хавбека Marca.
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Роналду ушел в туринский клуб этим летом за €112 млн.
Ранее защитник «Реала» Рамос заявил, что не хотел причинить вред сопернику.