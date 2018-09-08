Черчесов назвал одним словом главную особенность сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился, какой стиль у нынешней футбольной команды страны, передает Sport24.

«Наш стиль — команда. Одно слово. Все, кто приезжает, знают слово «мы». А не слово «я». «Я» идет во вторую очередь. Плюс связи после чемпионата мира сохранились. Хотя на чемпионате мы отыгрывали по 120 минут качественно. А сегодня минут на 15-20 сборную не хватило. И это чуть-чуть напрягает.

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Что изменилось по сравнению с матчем против Турции два месяца назад? Принципы игры мы не поменяли. Но учли те ошибки, которые допустили в Москве. Тем более сегодня была официальная игра, а не товарищеская», — заявил Черчесов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча с Турцией.

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