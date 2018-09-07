Избран новый президент Международного союза биатлонистов

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Новым президентом Международного союза биатлонистов (IBU) стал швед Олле Далин, который был выбран на Конгрессе в Хорватии, сообщает Sport24.

Предыдущий президент Андерс Бессеберг ранее объявил об отставке из-за расследования по делу о коррупции. Шведский функционер оставил позади латвийца Байба Брока. За шведа отдали 39 голосов, а за Брока — 12.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, когда федерация сможет восстановить права в Международном союзе биатлонистов (IBU).