Бывший игрок НБА Гарнетт подал в суд на своего бухгалтера за присвоение $77 млн

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Бывшая звезда Национальной баскетбольной ассоциации Кевин Гарнетт подал в суд на своего бухгалтера Майкла Вертхейма и его фирму, сообщает Le Parisien.

Гарнетт обвиняет Вертхейма в том, что тот в течение нескольких лет помогал финансовому консультанту из Атланты Чарльзу Бэнксу присваивать себе деньги баскетболиста. Общая сумма украденных денег составила $77 млн.

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Бэнкс не указан в судебном иске, так как уже отбывает четырехлетний срок заключения в федеральной тюрьме за присвоение денежных средств другой бывшей звезды НБА Тима Данкана.

Ранее чемпион НБА прошел индейский обряд и пожертвовал своему племени $110 тыс.