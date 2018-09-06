Завершился первый в истории матч Лиги наций
Сборная Грузии одержала победу над командой Казахстана в первом в истории матче Лиги наций, сообщает Sport24.
Встреча группового этапа Лиги D, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Георгий Чакветадзе, также мяч в свои ворота забил Сергей Малый.
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7 сентября свой первый матч в Лиге наций проведет сборная России. Встреча против команды Турции пройдет в Трабзоне.
Ранее сообщалось, что состояние поля на стадионе, где встретятся сборные Турции и России, ухудшилось из-за воздействия искусственного света и географического расположения.
Лига наций. Лига D. Группа 1. 1-й тур
Казахстан — Грузия — 0:2
Голы: 0:1 — Чакветадзе, 69; 0:2 — Малый, 74 (автогол).