Экс-форвард «Ювентуса» раскритиковал Роналду

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро негативно отозвался о решении форварда туринской команды Криштиану Роналду не приезжать на церемонию вручения наград УЕФА, передает «Советский спорт».

Португальский футболист собирался посетить церемонию, но в последний момент поменял планы, когда узнал, что не был признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА. Награда досталась полузащитнику мадридского «Реала» Луке Модричу.

Реклама

«Я понимаю Криштиану, но Модрич заслужил награду. Он сотворил нечто невероятное в «Реале» и на чемпионате мира — 2018. На месте Роналду я бы тоже сердился, но не приезжать на церемонию — это перебор», — приводит слова Дель Пьеро Goal.

Ранее Месси высказался о переходе Роналду в «Ювентус».