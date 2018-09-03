Наставник «Лиона» вступил в конфликт с фанатами, оскорбившими его семью

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Главный тренер французского «Лиона» Бруно Женезио вступил в конфликт с болельщиками клуба, оскорблявшими специалиста и его семью, сообщает 20 Minutes.

В интернете появилось видео, на котором Женезио выскакивает из машины и бежит за фанатами. На видеозаписи видно, как кто-то из членов семьи Женезио догоняет его и останавливает.

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В последние несколько месяцев между главным тренером и частью болельщиков «Лиона» возникли напряженные отношения. Одна трибуна на домашних матчах команды стала освистывать тренера во время произношения его имени диктором стадиона.

Ранее «Лион» приобрел нападающего «Селтика».