Наставник «Лиона» вступил в конфликт с фанатами, оскорбившими его семью
Главный тренер французского «Лиона» Бруно Женезио вступил в конфликт с болельщиками клуба, оскорблявшими специалиста и его семью, сообщает 20 Minutes.
В интернете появилось видео, на котором Женезио выскакивает из машины и бежит за фанатами. На видеозаписи видно, как кто-то из членов семьи Женезио догоняет его и останавливает.
Реклама
В последние несколько месяцев между главным тренером и частью болельщиков «Лиона» возникли напряженные отношения. Одна трибуна на домашних матчах команды стала освистывать тренера во время произношения его имени диктором стадиона.