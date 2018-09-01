Роналду попросил руководство «Ювентуса» нанять ему трех телохранителей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/349/11892349/RTS1UNKR-pic905-895x505-10481.jpg">

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил руководство клуба нанять ему трех телохранителей, сообщает Football Italia.

33-летний португалец боится, что его вилла в Гран Мадре может быть слишком уязвима для недоброжелателей.

Один из телохранителей будет охранять дом Роналду, другой — семью футболиста, а третий — самого португальца.

Реклама

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2018 года за €112 млн.

Ранее главный тренер сборной Португалии объяснил, почему не вызвал Роналду.