Легенда «Манчестер Юнайтед» попросил футболку у «великого» Дзюбы

Главный тренер норвежского клуба «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер попросил футболку у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщает сайт «Матч ТВ».

Легенда «Манчестер Юнайтед» и норвежского футбола признался, что считает россиянина великим игроком.

«Перед игрой попросил футболку у Дзюбы для сына. Они примерно одного размера. Думаю, сын выйдет в ней на ближайшую тренировку. А если серьезно, то Дзюба – великий игрок», — сказал Сульшер.

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«Мольде» в ответной игре переиграл сине-бело-голубых, однако не смог пройти в финальную часть Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Дзюбу сравнили с хорошим коньяком.