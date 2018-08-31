Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Завершились все матчи раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых стали известны все участники группового этапа турнира, сообщает «Советский спорт».

Переде жеребьевкой команды были распределены по четырем корзинам. «Зенит» оказался посеян в первой корзине, «Краснодар» расположился во второй, а московский «Спартак» находится в третьей. Полностью корзины выглядят следующим образом:

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Первая корзина: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Лондон, Англия), «Челси» (Англия), «Зенит» (Россия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Киев, Украина), «Бешикташ» (Турция), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Вильярреал» (Испания), «Андерлехт» (Бельгия), «Лацио» (Италия).

Вторая корзина: «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Лудогорец» (Болгария), «Копенгаген» (Дания), «Марсель» (Франция), «Селтик» (Шотландия), ПАОК (Греция), «Милан» (Италия), «Генк» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Рапид» (Австрия).

Третья корзина: «Бетис» (Испания), БАТЭ (Беларусь), «Карабах» (Азербайджан), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Франкфурт» (Германия), «Мальме» (Швеция), «Спартак Москва» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Цюрих» (Швейцария), «Бордо» (Франция), «Ренн» (Франция).

Четвертая корзина: «Аполлон» (Кипр), «Русенборг» (Норвегия), «Ворскла» (Украина), «Славия»(Прага, Чехия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция), «Яблонец» (Чехия), АЕК (Ларнака, Кипр), «Види» (Венгрия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Спартак» (Трнава, Словакия), «Сарпсборг 08» (Норвегия).

Жеребьевка групповой Лиги Европы состоится 31 августа.

Ранее сообщалось, что УЕФА запустит новый еврокубковый турнир с 2021 года.