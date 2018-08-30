Чемпион мира по биатлону: допинговый скандал — давление на конгресс IBU
Чемпион мира по биатлону Николай Круглов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что сборная России не будет отстранена от международных соревнований.
«Все выглядит так, как будто появившаяся сегодня в открытых источниках информация – это давление и на исполком IBU, и, безусловно, на конгресс, на котором пока планируется обсуждать вопрос восстановления СБР в правах.
Ну а об отстранении сборной России – вопрос уже немного другого порядка. Для отстранения нужны прецеденты употребления допинга. Но тут пока нет никакой конкретики, а чтобы наложить такие санкции, надо доказать вину, а здесь об этом пока речи не идет. Пока только выдвинуты определенные обвинения или даже подозрения», — заявил Круглов.
Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.
Ранее сообщалось, что олимпийской чемпионке по биатлону неприятен скандал вокруг бывших спортсменов.