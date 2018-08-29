В Германии игрок отказался носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ

Полузащитник «Вольфсбурга» Йосип Брекало заявил, что не будет носить радужную повязку в поддержку ЛГБТ-сообществ, передает «Советский спорт».

20-летний хорват считает, что не должен демонстрировать на себе символ убеждений других людей.

«Я воспитан в религиозных традициях. Так что если кто-то выбирает другой путь в жизни, это его право, отношусь к этому нормально, потому что это их дело. Но я не должен и не хочу носить особый символ, представляющий убеждения других людей», – цитирует 20-летнего хорвата Süddeutsche Zeitung.

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В матчах чемпионата Германии игроки традиционно выходят на поле в радужных повязках в поддержку гомосексуалистов.

Ранее сообщалось, что американская футболистка ушла из сборной из-за пропаганды ЛГБТ.