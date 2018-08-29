Бывший руководитель «Ювентуса» раскритиковал покупку Роналду

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Бывший руководитель туринского «Ювентуса» Лучано Моджи признался, что не стал бы покупать форварда Криштиану Роналду за баснословные деньги исключительно ради имени, передает «Советский спорт».

«Роналду был приобретен при содействии «Фиата». И кстати, я тоже имел возможность купить его, когда португальцу было 18 лет. Он выступал за лиссабонский «Спортинг» и должен был перейти в «Ювентус» за €2,5 млн и с Саласом в придачу. Но Салас решил уйти в другую команду, а Роналду увел у нас «Манчестер Юнайтед».

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Тогда в «Ювентусе» была непростая финансовая ситуация. Этот трансфер стал бы необычной сделкой. Но я не стал бы покупать Роналду в 33 года за столь высокую сумму только ради имени», — приводит слова Моджи Corriere dello Sport.

Португалец подписал контракт с туринским клубом сроком на четыре года нынешним летом. Трансфер форварда сборной Португалии из мадридского «Реала» обошелся «Ювентусу» в €112 млн.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело летом следующего года сможет сменить клуб на туринский «Ювентус».