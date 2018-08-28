Крыса сгрызла часть ноги экс-футболисту сборной Англии

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Бывший игрок лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Маббутт лишился части ноги из-за крысы, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, инцидент произошел в ЮАР на сафари. Пока экс-футболист спал, крыса сгрызла до кости его большой палец и часть ступни. Маббутт не чувствовал боли из-за диабета.

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«Я играл против стольких противников, а в итоге выведен из строя крысой», — пошутил Маббутт.

Маббутт проснулся и обнаружил, что его кровать залита кровью. Он был доставлен в больницу, где он провел около шести недель. чтобы избавиться от инфекции.

Ранее бывшего тренера «Зенита» назвали «сбежавшей с корабля крысой».