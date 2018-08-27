Лукашенко рассказал, почему не поехал с Путиным на турнир по самбо

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не смог поехать на турнир по самбо вместе с лидером России Владимиром Путиным из-за других планов на день, передает «Советский спорт».

Международные соревнования по самбо проходили в Сочи 22 августа. Анонсировалось, что лидеры России и Белоруссии посетят турнир вместе после проведенных переговоров, но на соревнования Путин приехал один.

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В эфире телеканала «Беларусь 1» Лукашенко заявил, что на тот день у него были другие планы. По его словам, президент России на это не обиделся.

«И я ему прямо сказал: «Ну, если нужно, давай поедем вместе». «Да нет, я не настаиваю, я и сам уже опоздал часа на два или на три на это мероприятие. Сам уже там долго не буду… Поэтому нет, я не обижусь». «Ну, не обидишься, хорошо, тогда я буду заниматься по своему плану», — рассказал лидер Белоруссии.

Ранее Песков рассказал, почему Путин не пошел с Лукашенко на самбо.